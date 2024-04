Montenegro faz hoje primeira viagem oficial

Fonte do gabinete de Luís Montenegro disse à Lusa que a escolha de Madrid para a primeira deslocação do primeiro-ministro mostra "a importância que dá à relação histórica e de cooperação" entre Portugal e Espanha.

Segundo a mesma fonte, este encontro servirá para preparar já a próxima cimeira luso-espanhola, que ainda não tem data.

O encontro de Madrid pretende ainda "fortalecer a posição dos dois países em relação à União Europeia", disse o gabinete de Luís Montenegro.

Do lado de Madrid, o governo espanhol adiantou apenas que entre os temas que Sánchez pretende abordar com Montenegro está a situação no Médio Oriente e o reconhecimento do Estado palestiniano.

Pedro Sánchez comprometeu-se a reconhecer a Palestina como Estado no primeiro semestre deste ano, defendendo que esse é um passo necessário para tentar abrir um processo de paz no Médio Oriente.

Luís Montenegro disse na sexta-feira, no parlamento, que defende a designada solução dos dois Estados (Israel e Palestina), mas o Governo português "não tem propriamente a mesma posição" de Pedro Sánchez.

Programa da visita

O social-democrata Luís Montenegro será recebido hoje à tarde pelo socialista Pedro Sánchez, na Moncloa, a sede do Governo de Espanha, e este é o único ponto de agenda desta visita oficial de primeiro-ministro a Madrid.

Pedro Sánchez felicitou publicamente Luís Montenegro em 5 de abril, dias depois da tomada e posse do novo primeiro-ministro, e disse que os dois países continuarão a trabalhar juntos como "parceiros estratégicos e aliados".

"Portugal é um país irmão a que nos unem profundos laços históricos de cooperação e amizade. Continuaremos a trabalhar juntos como parceiros estratégicos e aliados", escreveu Pedro Sánchez na rede social X (antigo Twitter), numa publicação em que revelou ter falado com Montenegro por telefone.

O primeiro-ministro português, no mesmo dia, e também na rede social X, disse querer fortalecer a aliança entre os dois países "a pensar no bem-estar" dos dois povos.

"Obrigado, Pedro Sánchez, pelas palavras de felicitação e disponibilidade para prosseguirmos as relações históricas de amizade e cooperação entre os nossos países", escreveu Luís Montenegro.