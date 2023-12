Montenegro insiste que Costa falhou como primeiro-ministro e está a tentar limpar imagem

Em Bruxelas, Luís Montenegro denunciou ainda que António Costa está a usar o Estado e os meios públicos para fazer campanha eleitoral. Quanto aos comentários do antigo líder social-democrata Rui Rio, Luís Montenegro prefere não reagir.



Sobre o caso do tratamento das gémeas luso-brasileiras o presidente do PSD diz que é preciso saber tudo o que se passou, para que o país deixe de estar, do ponto de vista político, contaminado com esta questão.Luís Montenegro reforça que vai ser preciso tirar ilações.