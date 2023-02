Montenegro não admite Lula da Silva a falar no Parlamento

Luís Montenegro diz que o ministro dos Negócios Estrangeiros cometeu uma gaffe indesculpável e rejeita a intervenção de Lula da Silva no Parlamento no dia 25 de Abril. No encerramento da Universidade Europa do PSD, o líder social-democrata exigiu ainda saber quantas irregularidades foram cometidas na TAP e que tutelas respondem por essas decisões.