Montenegro promete deixar liderança do PSD em caso de desaire nas europeias

Em entrevista à SIC, Montenegro revela que ainda não tem uma decisão fechada quanto ao cabeça de lista para as eleições.

Sobre a polémica em Espinho e as adjudicações diretas do escritório de advogados de que era sócio às autarquias, Luís Montenegro não se sente fragilizado e promete ser exigente com as questões éticas no partido.





O líder social-democrata referiu ainda a novidade da saída de Pinto Moreira da vice-presidência do partido.Nesta entrevista, Luís Montenegro mostrou-se ainda convencido que Passos Coelho tem condições para ser candidato à Presidência da República.