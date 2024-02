Montenegro pronto a negociar com as polícias depois das eleições

Lusa

O presidente do PSD reitera a promessa de iniciar "imediatamente" negociações com os representantes das forças de segurança, em caso de vitória do PSD nas legislativas de março, mas critica a forma e o tempo das atuais manifestações de descontentamento da classe.

O presidente do PSD lamenta que tenha sido o cancelamento de um jogo de futebol a fazer crescer a atenção sobre a insatisfação dos polícias.



Em declarações proferidas esta manhã, durante um périplo pelo distrito de Setúbal, Luís Montenegro sublinhou que não é a um mês das eleições legislativas que vai apresentar soluções concretas para estes profissionais.



Mas reitera que, caso o PSD ganhe as próximas eleições, vai avançar para negociações imediatas com as forças de segurança para corrigir o que diz serem as desigualdades salariais no setor.