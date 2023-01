Montenegro ruma a Belém e pede eleições se vir Governo sem condições

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Luís Montenegro vai pedir eleições antecipadas ao presidente da República no momento em que considerar que não há condições para o Governo se manter em funções. Em intervenção no Conselho Nacional do PSD, na quarta-feira à noite, o líder do partido deixou o aviso a António Costa.

As contas do PSD foram aprovadas por unanimidade neste conselho nacional do partido, numa reunião que durou pouco mais de duas horas.