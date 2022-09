Montenegro solidário com ministro da Economia

Lusa

António Costa Silva defendeu nos últimos dias uma redução transversal do IRC para as empresas, tendo sido contrariado publicamente pelo titular das Finanças, por dois secretários de Estado e pelo líder parlamentar do PS. Algo que para o líder do PSD, António Costa Silva, ministro da Economia, está a ser triturado pela máquina socialista.