Montenegro vai mesmo debater com Paulo Raimundo e Rui Tavares

O líder do PSD confirmou esta sexta-feira que, afinal, será ele a estar presente nesses dois debates. A informação surge na véspera do confronto com o secretário-geral do PCP, que irá ter lugar este sábado na RTP, a partir das 20h30.

Luís Montenegro queria ter sido substituído por Nuno Melo, do CDS-PP, nos debates com Paulo Raimundo e com Rui Tavares. A proposta foi rejeitada pelas três televisões envolvidas no processo, RTP, SIC e TVI, e ainda alvo de críticas por parte do PCP e do Livre.



António José Teixeira, diretor de informação da RTP, destaca que este modelo de debate é seguido desde 2019 e prevê o "confronto entre os partidos parlamentares".



Perante a sugestão da AD, que "entendeu propor uma outra solução em termos de representação", António José Teixeira reconhece que possa ter havido um "mal entendido nas conversações".



"O que esteve sempre na base deste modelo foi que todos se fariam representar pelas respetivas lideranças", explicou.