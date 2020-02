Montijo: PSD indisponível para viabilizar alteração à lei e desafia Governo a negociar com autarquias

Foto: ANA Vinci Aeroportos

O PSD afirmou estar indisponível para alterar a lei que permite a qualquer uma das autarquias afetadas pela construção do aeroporto do Montijo vetar o avanço do projeto, e desafiou o Governo a negociar com os municípios.