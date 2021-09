Moreira da Silva pede menos `partidarite` e mais "líderes servidores"

"Nós tendemos a falar de liderança personalizando a coisa, de uma vez por todas em Portugal convém discutir o que faz de alguém um bom líder", defendeu, no final da apresentação do seu livro "Direito ao Futuro: por um mundo mais justo, mais verde e mais seguro", que decorreu na Fundação Calouste Gulbenkian,

Na sua ótica, que admitiu fugir aos cânones "do carisma, do histrionismo ou do que cabe num `tweet`", "um líder tem de ser um líder servidor", dizendo que tal se aplica a qualquer tipo de liderança, indo desde partidos, a países, passando por empresas ou organizações não governamentais.

"Um líder servidor mede o seu êxito pelo impacto que as suas medidas e decisões tem na vida dos outros", defendeu.

Questionado pelos jornalistas, Moreira da Silva recusou falar sobre atuais ou futuras lideranças do PSD ou até sobre o seu próprio futuro político.

"Hoje o tema é o livro, este livro é sobre o direito ao futuro, não é sobre o meu futuro, nem sobre o futuro de qualquer candidatura política que possa estar a ser ponderada", apontou.

Moreira da Silva considerou que existe "preguiça no debate político em Portugal", recusando uma "lógica de futebolização da política", e defendendo que um líder deve conciliar "a capacidade de comunicação, de envolvimento com as pessoas", com "a densidade, o conhecimento, a capacidade de reformar".

"Em Portugal exageramos na conversa sobre partidarite e falamos muito pouco de política, das políticas públicas. O líder servidor privilegia, em primeiro lugar, a densidade das políticas públicas, a estabilidade, a inovação, a reforma, e não tanto o querer gritar mais alto ou vencer a todo o custo", defendeu.

Na sua intervenção perante uma plateia cheia de notáveis do PSD e do CDS-PP, Jorge Moreira da Silva confessou a sua "obsessão por reformas" e considerou que só esse caminho permitirá "reabilitar o direito ao futuro" dos mais jovens.

"A falta de ambição e de acerto na resposta aos desafios globais e aos quase crónicos problemas nacionais traduz-se, em termos práticos, numa hipoteca cujo pagamento estamos a endossar aos nossos filhos e aos nossos netos. Estamos a viver a crédito das próximas gerações e do planeta", alertou

Entre esses desafios apontou o combate às alterações climáticas e à extinção da biodiversidade, às desigualdades e à pobreza ou uma melhor forma de lidar com a crise dos refugiados.

"Vejo no serviço aos outros uma missão e não uma adição, existe muita gente em Portugal e no mundo viciada em política, entre o entretenimento e o deslumbramento com a política. Eu sou um bocadinho mais chato", afirmou, reiterando que "só vale a pena estar na política com sentido de missão", mas que para isso é preciso liberdade.

"Gosto muito da política, mas não dependo dela", salientou Moreira da Silva, que é desde 2016 diretor para a Cooperação e Desenvolvimento na OCDE em Paris, onde lidera o secretariado do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, e fundador do grupo de reflexão Plataforma para o Crescimento Sustentável.

Foi líder da Juventude Social-Democrata, deputado, eurodeputado, e primeiro vice-presidente do PSD, durante a liderança de Pedro Passos Coelho, tendo sido no seu Governo ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia.

Em novembro do ano passado, defendeu a realização de um congresso extraordinário do PSD para clarificar a estratégia de "coligações e entendimentos" da direção de Rui Rio e atacou a "traição" aos valores do partido pela solução governativa nos Açores, com o Chega.

Em entrevista ao JN/TSF este verão, admitiu poder vir a "fazer uma reflexão" quanto a uma futura candidatura à liderança do partido, mas nunca antes das autárquicas de 26 de setembro.

Na cerimónia, marcaram presença o anterior Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e muitos dos membros do executivo PSD/CDS-PP que liderou, como Paulo Portas (que apresentou o livro), Maria Luís Albuquerque, Assunção Cristas, Pires de Lima, Mota Soares, Marco António Costa, Paulo Macedo, Paulo Núncio, Fernando Leal da Costa ou Jorge Barreto Xavier.