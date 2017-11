Morreu António Pombo, insurrecto de Beja

14 Nov, 2017, 14:28 / atualizado em 14 Nov, 2017, 14:33 | Política

Na madrugada de 1 de Janeiro de 1962, António Pombo foi um das poucas dezenas de insurrectos civis e dos cinco militares que tomaram o quartel de Beja, donde era suposto partir um movimento revolucionário contra o fascismo.



Para António Pombo, a decisão de participar era mais difícil do que para vários outros companheiros e companheiras, que "apenas" arriscavam a vida, a situação profissional e familiar. No seu caso, pegar em armas contra a ditadura implicava também uma crise na relação com o partido ao qual tinha até aí dedicado a sua militância. E dele foi afastado, em consequência da decisão que tomara à revelia da disciplina partidária.



Para muitos e durante muitos anos um símbolo da componente proletária da revolta, António Pombo era estimado pelos seus camaradas de trabalho, na altura um dos estaleiros da Margem Sul.



Quando foi capturado, e ficou preso, um desses camaradas apresentou-se em casa de António Pombo, sabendo que a sua família ficara numa situação material muito difícil. À mulher de António Pombo, entregou esse camarada uma quantia em dinheiro, explicando-lhe que era dinheiro que devia ao marido e que esperava que lhe fosse útil nesse momento.



Quando ela, mais tarde, contou a Pombo o sucedido, este disse-lhe que nunca emprestara tal dinheiro. O estratagema apenas servira ao visitante, em nome individual ou doutros também, para ajudarem um companheiro que tinham em alta estima, sem ferirem a dignidade, dele e da família.



Ao sair da prisão, António Pombo foi passando de empresa para empresa, sempre vigiado pela PIDE, e, com razão ou sem ela, sempre responsabilizado por qualquer movimento reivindicativo que surgisse onde se encontrava.



No cinquentenário da Revolta de Beja subscreveu ainda, com um pouco mais de uma vintena de insurrectos sobrevivos, um manifesto contra o neo-liberalismo e a política da troika.