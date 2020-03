Morreu Manuel Graça, dirigente histórico do Sindicato do Calçado

Manuel Graça nascera em 1953, em Oliveira de Azeméis, em família operária e começara a trabalhar aos 10 anos de idade. Guardou para sempre na memória essa experiência de trabalho infantil e, décadas mais tarde, à frente do sindicato sediado em São João da Madeira, empenhou-se fortemente em combater o flagelo que ressurgia.





Um patronato que Manuel Graça denunciava incansavelmente como retrógrado e mesquinho tinha descoberto a mina que era despedir os pais e empregar os filhos, encerrar as fábricas e deslocalizar a produção para o trabalho doméstico, pôr as crianças que deviam estar na escola a trabalharem em casa, à peça, para compensar os salários que os pais tinham deixado de ganhar.





Com uma equipa de documentaristas militantes, o dirigente sindical promoveu a realização de uma grande reportagem sobre o trabalho infantil. O material recolhido era explosivo e, confiadamente, entregou-o a outros sindicalistas, de indústrias igualmente atingidas por esse flagelo. Esperava que pudessem completá-lo e divulgá-lo de forma mais ampla que o seu sindicato, combativo, mas relativamente pequeno.





Sofreu então a grande decepção de constatar que, vítima de uma teia de pressões que envolviam a própria Presidência da República, a reportagem ficou retida, para não dar "má imagem" ao país e à região. E, quando pediu a sua devolução, ela foi-lhe recusada.







Embora fosse um dos mais longevos dirigentes sindicais do país, à primeira vista um verdadeiro "dinossauro" sindical, Manuel Graça nunca se tornou um sindicalista de poltrona. Era cara conhecida nos noticiários da RTP, porque, a cada despedimento colectivo - e na sua região eram muitos - anunciado pela indústria do calçado, ele lá estava sempre à porta, a mobilizar, a protestar, por vezes a conseguir travar os intentos patronais, por vezes a sofrer derrotas ao lado das pessoas que representava.





A par com o sindicalismo em que se destacou, e em que chegou a integrar o Conselho Nacional da CGTP, Manuel Graça foi também militante político, já nos tempos da ditadura salazar-marcelista. Aderiu clandestinamente à LCI (Liga Comunista Internacionalista) e viveu a Revolução dos Cravos nas fileiras do Exército, como participante activo do MFA. Mais tarde viria a estar na fundação do PSR e, depois, do Bloco de Esquerda.







Ao regressar, em 1976, à indústria do calçado, deparou-se com um Far West de falências fraudulentas, de salários em atraso, de capangas ao serviço de um patrão local, que chegaram a emboscá-lo, a agredi-lo e a causar-lhe graves ferimentos. Mas não puderam acabar com ele, que continuou presente onde quer que houvesse uma luta operária.





Agora, a doença pôde mais que os capangas. Com a morte do "Juba", desaparece a testemunha e o participante activo, mas não se apaga a memória do papel que desempenhou.