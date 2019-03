Morreu o ex-secretário de Estado João Vasconcelos

Demitiu-se do Governo em Julho de 2017, depois de ter sido constituído arguido juntamente com os secretários de Estado da Internacionalização e dos Assuntos Fiscais, no inquérito relativo às viagens da Galp para assistir a jogos do Euro 2016.



Em causa estava a suspeita de crimes de recebimento indevido de vantagem.



João Vasconcelos foi diretor executivo da Startup Lisboa, entre 2011 e 2015.



Antes disso, tinha desempenhado funções de adjunto e assessor do gabinete do então Primeiro-ministro José Sócrates, para a área dos assuntos regionais e económicos, entre 2005 e 2011.



Entre 1999 e 2005 esteve na vice-presidência da Associação Nacional de Jovens Empresários.