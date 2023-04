Morreu o militante comunista Ramiro Morgado

Ramiro Morgado fez a tropa em Moçambique, de 1962 a 1964. Partiu para aquela colónia já com convicções políticas formadas, tendo conspirado para Revolta de Beja, mas nesse caso sem ter participado na acção militar directa. Chegou a Moçambique pouco antes de começar a guerra e regressou pouco depois de esta ter começado, tendo aí atraído as atenções da PIDE pela sua constante agitação anticolonial e pela sua enérgica intervenção para apoiar a luta de libertação nascente.



Foi operário na fábrica de armamento de Braço de Prata e passou depois para a DIALAP, que funcionava onde se situa agora a sede da RTP. Aí ficou com a especialidade de lapidador de diamantes. O dirigente da ARA, Raimundo Narciso, havia de recordar num livro publicado em 2000 que "Ramiro era um agitador nato e um líder operário da zona oriental de Lisboa".



E acrescenta: "Conhecia bem o seu meio, os problemas e reivindicações daquela região operária e da sua empresa, onde era estimado e reconhecido".



A partir de julho de 1970, militou no quadro da ARA, tal como a sua mulher, Emília Morgado. Teve intervenção activa em várias acções de sabotagem do grupo - em 1971 contra a rede eléctrica, em 1972 contra o navio Cunene, a base de Tancos e o Muxima.



Detido pela PIDE em março de 1973, foi violentamente torturado, guardando sempre depois sequelas dos espancamentos sofridos. Os companheiros de trabalho da DIALAP tinham-no em tal estima que todos meses recolhiam, em colecta clandestina, o equivalente ao ordenado de Ramiro para apoiarem a sua mulher e filha.



Libertado com o 25 de Abril, Ramiro Morgado tornou-se um dos responsáveis do sector militar do PCP. Por várias vezes partilhou as suas memórias em entrevistas à RTP - RTP Memória e mais recentemente ao online. Aí deixou confirmada a imagem que dele dera Raimundo Narciso no seu livro sobre a ARA: "Não tinha em grande conta as ortodoxias. Se lhe parecia justo e revolucionário, apoiava e participava, ao arrepio de regras conspirativas e das recomendações dos seus controleiros do PCP, em iniciativas antifascistas de grupos políticos dissidentes ou concorrentes"