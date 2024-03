Mortágua: AD vai ter de começar a esconder candidatos do PSD que adotaram ideias do Chega

Na Guarda, no final de uma viagem de comboio, a líder do Bloco disparou ainda contra as declarações do candidato da AD por Santarém, Eduardo Oliveira e Sousa, que ontem negou os efeitos das alterações climáticas e admitiu que os agricultores podem vir a organizar milícias para defender os seus campos. Mariana Mortágua antecipa que a AD vai ter de esconder mais um candidato.





Reportagem de João Vasco