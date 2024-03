João Vasco, Antena1

O Bloco de Esquerda realizou esta tarde a tradicional arruada pela rua de Santa Catarina, no Porto. Uma arruada antecipada um dia, por causa do mau tempo que se prevê para a tarde amanhã na cidade, e que contou com a presença das principais figuras do partido: Francisco Louçã, Catarina Martins e Marisa Matias.