Mortágua sobre a direita: mordida só agora pelo "bicho da transparência"

RTP24 Jan, 2019, 17:32 / atualizado em 24 Jan, 2019, 18:13 | Política

PSD e CDS-PP acusaram hoje o Governo de ter responsabilidades e "não querer saber" o que se passou na Caixa Geral de Depósitos, com executivo e PS a responderem que a intenção destes partidos era privatizar o banco.

"Não saber, não querer saber, não deixar que se saiba"

Na abertura do debate de atualidade, na Assembleia da República, em Lisboa, marcado pelo CDS-PP para "clarificar o que está em causa e a responsabilidade" do Estado nas irregularidades detetadas na Caixa Geral de Depósitos (CGD), reveladas numa versão preliminar da auditoria da Ernst & Young, o deputado e porta-voz democrata-cristão João Almeida acusou o Governo de "não saber, não querer saber, nem querer deixar que se saiba" o que se passa no banco público.



"Sendo o Governo com mais apoio à esquerda, foi o Governo que mais se eximiu de exercer o seu papel de acionista, estranha contradição", notou o deputado.



Para João Almeida, o Governo "teve cúmplices" no parlamento, salientando que, quando se esgotaram os recursos judiciais para impedir a divulgação da auditoria, "BE, PCP e PS trataram de encerrar" a comissão parlamentar de inquérito que decorria sobre o banco público e na qual PSD e CDS pediram acesso a este documento.



Esconder a "promiscuidade evidente" entre a agenda política do Governo de José Sócrates "e os projetos mais catastróficos da Caixa" era, para o deputado do CDS-PP, um dos objetivos desta "ocultação".



O sonho da direita: vender a Caixa

"Onde andou o anterior Governo PSD/CDS, o deputado João Almeida e Leitão Amaro, que agora batem no peito contra a Caixa, mas quando eram governantes não quiseram saber?", criticou, considerando que "quanto pior ficasse" a CGD, "melhor para a estratégia de privatização da Caixa".

A vinda tardia do "bicho da transparência"



Também os discursos bloquista e comunista apontaram as responsabilidades da mesma direita que acusava o Governo de falta de transparência, mas sem tomarem a defesa dos governos do PS.





A deputada bloquista Mariana Mortágua disse, nomeadamente: "Queremos saber tudo, não escondamos nada. E tenhamos concsciência de que o passado da Caixa é Sócrates e é Vara, mas também é Espírito Santo e é BCP, é PSD e é CDS, é construção e é imobiliário. É o passado da economia portuguesa, é a porta giratória entre negócios e política que sempre denunciámos".





E a isto acrescentou as perguntas, dirigidas às bancadas da direita: "Porque é que só agora é lhes deu o bicho da transparência, porque é que quando descapitalizaram a Caixa não quiseram saber das imparidades e dos seus responsáveis"





O deputado comunista Paulo Sá, por seu lado, notou que a história recente da Caixa está feita de "favorecimento dos interesses de grupos económicos privados em detrimento do interesse público e o CDS tal como o PSD e o PS terão de assumir as suas responsabilidades pelos gestores que nomearam para a Caixa. Tal como os bancos privados, a Caixa adoptou abordagens especulativas, olhando apenas a interesses privados e demarcados e afastando[-se] da missão fundamental do banco público"















Na mesma linha, o vice-presidente da bancada do PSD, António Leitão Amaro, defendeu que foi essencialmente entre 2005 e 2010 (período de governação de Sócrates) que a Caixa foi "fustigada por gestão ruinosa e interferência política", acusando Governo, PS, BE e PCP de terem tentado "encobrir estas práticas"."O ministro das Finanças esteve presente para uma coisa: para meter cinco mil milhões de euros dos contribuintes, mas depois desapareceu", criticou, atribuindo ao acionista Estado a competência pela eventual responsabilização civil dos administradores que cometeram as falhas agora reveladas."Ou não quer saber por que só está preocupado com a sua imagem ou porque não quer acionar a responsabilidade civil dos administradores: podem responder que agiram por orientação política de outro governo e que esse governo era socialista", afirmou.Na resposta, o ministro das Finanças, Mário Centeno, presente no debate, salientou que foi este Governo que pediu a auditoria e a levou "até às últimas consequências" e disse ser falso que o executivo não tenha acompanhado o processo da sua elaboração."O vosso sonho, do PSD e do CDS, era que a Caixa fosse resolvida e vendida", acusou.Na mesma linha, o deputado do PS João Paulo Correia salientou que foi este Governo socialista que determinou a realização de uma auditoria externa e independente à Caixa e lembrou que os problemas no banco público começaram muito antes.