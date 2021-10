Mota Soares e Gonçalves Pereira acusam direção de querer "cercear direitos" ao antecipar congresso

Na quinta-feira, 25 conselheiros, entre os quais Pedro Mota Soares, João Gonçalves Pereira e Nuno Magalhães, endereçaram uma carta ao presidente do Conselho Nacional, Filipe Anacoreta Correia, na qual questionavam "os termos da convocatória" para a reunião de domingo e a urgência, acusando a direção de "atropelo de todas as regras e procedimentos" e "falta de democracia interna".

Num comunicado conhecido no mesmo dia, o presidente do Conselho Nacional considerou "totalmente infundadas" estas alegações e justificou que a reunião foi convocada com caráter de urgência face à decisão de organizar antecipadamente o 29.º Congresso, de acordo "com os prazos e as regras previstas nos regulamentos do partido".

"Essa antecipação até pode servir a atual direção do CDS, mas significaria uma tentativa evidente de cercear direitos que o CDS, como partido profundamente democrático, sempre teve por inalienáveis", acusam os conselheiros numa resposta enviada já hoje de manhã a Filipe Anacoreta Correia, na qual argumentam que a antecipação não permite "a existência de um debate pleno, livre, incondicional e esclarecedor junto de militantes e estruturas locais, relativamente aos projetos de candidatos que a seu tempo pretendam disputar a presidência".

Nesta resposta, a que a agência Lusa teve acesso, os 25 dirigentes defendem ainda que, "sem qualquer polémica e expressivo consenso", o congresso poderia realizar-se em janeiro de 2022, evitando assim a sua antecipação.

O Conselho Nacional do CDS-PP vai reunir-se no domingo, por videoconferência, para marcar o XXIX congresso ordinário, que será antecipado, uma vez que estas reuniões magnas centristas decorrem de dois em dois anos e se esta acontecesse na data prevista seria no final de janeiro ou início de fevereiro de 2022.

Estes críticos reafirmam que o Conselho Nacional foi convocado em "circunstâncias insólitas" e consideram que o comunicado divulgado por Filipe Anacoreta Correia confirma as "piores suspeitas acerca dos procedimentos e das intenções que os justificaram".

Insistindo que o Conselho Nacional "não reveste nenhuma natureza urgente", apontam que, "na convocatória enviada, não é referida qualquer data para a realização do próximo congresso, ou sequer feita menção à sua antecipação".

"Não constando que um presidente do Conselho Nacional se possa substituir à direção de um partido nas suas propostas, invocar a urgência na base de uma possibilidade de data que nem sequer tinha sido decidida em órgão competente, não é motivo para justificar esta pressa, que não se compreende", criticam igualmente.

Filipe Anacoreta Correia é ainda acusado de proceder de forma "imprópria do cargo que seria suposto representar" e de querer prejudicar "os propósitos de quem queira ser alternativa à atual direção do CDS", contestando que até à hora em que esta resposta foi enviada ainda não tinham chegado aos conselheiros os documentos em análise, nomeadamente a proposta de regulamento do congresso com a data prevista para a realização do mesmo.

"A obrigação de nos batermos pela decência e pela legalidade começa cá dentro. A censurável conduta do senhor presidente do Conselho Nacional só reforçará a nossa determinação", garantem.

De acordo com a proposta de regulamento do XXIX congresso do CDS-PP, elaborada pela direção e enviada hoje aos conselheiros, à qual a Lusa teve acesso, a direção do CDS-PP vai propor ao Conselho Nacional de domingo que o próximo congresso do partido se realize nos dias 27 e 28 de novembro.

Além de o presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, ter anunciado a sua recandidatura, também o eurodeputado e líder da distrital de Braga do partido, Nuno Melo, vai disputar o lugar, estando a apresentação da candidatura marcada para sábado, no Porto.