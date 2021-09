Movimento de Rui Moreira congratula-se com reeleição do autarca no Porto

"É com especial e elevada satisfação que estou aqui para apreciar os resultados das projeções que indicam que o Dr. Rui Moreira uma vez mais venceu as eleições e será novamente presidente da Câmara Municipal do Porto por mais quatro anos", afirmou Francisco Ramos que falou aos jornalistas já depois de divulgadas as projeções que dão como certa a reeleição para um terceiro e último mandato do independente Rui Moreira.

Aquele responsável remeteu para mais tarde uma declaração de Moreira.

A declaração sem direito a perguntas de Francisco Ramos foi acompanhada de palavras de ordem dos apoiantes do atual presidente da Câmara do Porto que entoaram cânticos como "Moreira Campeão".

O presidente da associação nada disse, contudo, sobre a abstenção, que, de acordo com projeções divulgadas pela RTP e pela SIC, situou-se entre 45% e 50%.

Segundo a sondagem divulgada pela RTP às 20:00 de Lisboa (19:00 nos Açores), desenvolvida pela Universidade Católica, a taxa de abstenção ficará entre os 45% e os 50% -- um dos valores mais altos de sempre, podendo superar o máximo atingido há oito anos.

A projeção divulgada pela TVI aponta para o mesmo intervalo de valores, assim como a sondagem feita pela Metris GfK, pelo Instituto de Ciências Sociais (ICS) e pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) para a SIC e o Expresso.

À entrada, questionado pelos jornalistas, Rui Moreira, por ser "um otimista", disse estar esperançoso que até às 20:00, hora que encerraram as urnas, mais gente fosse votar.

O autarca lembrou que este ano até se "facilitou" a vida às pessoas, dando mais uma hora de voto, para além do voto antecipado para quem estava fora da cidade.

Nas últimas eleições autárquicas, realizadas em 01 de outubro de 2017, a abstenção foi de 45,03% -- a segunda percentagem mais alta em eleições locais.

O recorde foi atingido nas autárquicas de 2013, nas quais se registou uma abstenção de 47,40%.

No Porto, foram a votos nestas eleições o Movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" -- apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS -, Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te), Diamantino Raposinho (Livre).

Nas autárquicas de 2017, o autarca Rui Moreira foi reeleito para o cargo, com maioria absoluta, tendo conquistado 44,46% dos votos e alcançado sete mandatos, contra seis da oposição: quatro do PS, um do PSD/PPM e um da CDU.

Em 2013, quando foi eleito pela primeira vez, o independente conseguiu conquistar 39,25% dos votos e seis vereadores, contra três do PS, três do PSD/PPM e um da CDU.