Movimento pelo Interior iniciou caminho para concretizar nas próximas legislaturas

Lusa17 Mai, 2019, 14:33 | Política

O MPI apresentou o seu relatório final no dia 18 de maio de 2018, em Lisboa, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.

O movimento, que se extinguiu no dia daquela apresentação, juntou representantes de diferentes cores políticas como o presidente da Câmara de Vila Real e líder dos autarcas socialistas, Rui Santos, e o ex-presidente da Câmara da Guarda e dos Autarcas Social-Democratas, Álvaro Amaro.

"Não é possível num ano corrigir aquilo que demorou gerações a estragar (...) É um caminho. Talvez para aqueles que propõem este caminho um ano nos pareça imenso, cada dia que passa nos parece tempo perdido, mas também temos que considerar que não é possível fazer tudo de uma única vez", afirmou o socialista Rui Santos à agência Lusa.

Por sua vez, Álvaro Amaro considerou que, um ano após as medidas apresentadas pelo MPI, as regiões periféricas do país estão "na mesma", no entanto o social-democrata espera que o cenário se altere a partir da próxima legislatura.

"Passado um ano estamos na mesma. Isso é verdade. Mas também é verdade que nós, do MPI, sempre dissemos que apontávamos para três legislaturas. Eu acho, sinceramente, que podemos dar de desconto este ano, porque era um ano pré-pré-eleitoral", disse o responsável à Lusa.

Álvaro Amaro, que em abril suspendeu as funções de presidente da Câmara da Guarda por ser candidato às eleições europeias, referiu que o movimento "tinha alguma esperança" no Orçamento do Estado para 2019, mas admite que "ele fez muito pouco" pelo Interior.

Rui Santos salientou que, após o MPI, "há uma outra perceção e uma outra sensibilidade sobre os problemas do Interior", que passaram a "constar da dialética política e do programa político dos diferentes partidos".

O autarca elencou algumas medidas que foram concretizadas ao longo deste ano como a criação da secretaria de Estado da Valorização do Interior, o Programa de Valorização do Interior, bem como a localização no Interior de todos os serviços públicos que venham a ser criados ou a diminuição de 5% das vagas no Ensino Superior para o Litoral em favor do Interior.

"Mas isso sabe claramente a pouco. Era preciso ser mais radical neste tipo de medidas", salientou.

O autarca de Vila Real reclamou mais medidas fiscais para promover a criação de empresas, a criação de postos de trabalho e a fixação de pessoas, bem como a deslocalização de serviços, por exemplo, a nível da GNR, o Instituto da Vinha ou do Vinho e do Ministério da Agricultura.

"Estes serviços virem para o Interior do país seria relevantíssimo. E ainda não houve coragem política para aplicar medidas deste género para o Interior", disse.

Álvaro Amaro considerou "importante" que todos os portugueses estejam em alerta para saber se na próxima década "há ou não coragem política" para aplicar as medidas propostas pelo MPI.

"Por isso, o que eu desejo é que a ambição que colocámos nesse movimento e nas medidas que propusemos seja transportada por todos os partidos políticos, que tenham essa coragem agora no início da próxima legislatura. É preciso haver a coragem de exigirmos que na campanha eleitoral para as eleições legislativas os partidos políticos, também nesta matéria, digam ao que vêm", declarou.

Para Álvaro Amaro, o movimento foi "um momento histórico" e representou "um grande passo para um verdadeiro pacto político em prol de dois terços do território nacional".

O movimento integrava ainda o ex-presidente do Conselho Económico e Social (CES) José Silva Peneda, o presidente do Conselho de Reitores, António Fontaínhas Fernandes, o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, Nuno Mangas, o presidente do Grupo Visabeira, Fernando Nunes, e o fundador do Grupo Delta, Rui Nabeiro.