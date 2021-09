Município funchalense passa para as mãos do PSD, em coligação com o CDS

Miguel Silva Gouveia l Antena 1 Madeira © DR

Para além da hecatombe em Lisboa, outra das feridas eleitorais para o PS é a câmara do Funchal. O maior município da região autónoma da Madeira passou para as mãos do PSD, em coligação com o CDS.