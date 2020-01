Municípios algarvios a favor de mais competências mas com reservas

Esta posição foi expressa pelos municípios algarvios à ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e ao secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, numa reunião, em Faro, no âmbito dos contactos que os governantes têm mantido pelo país com as Comunidades Intermunicipais (CIM) e as Áreas Metropolitanas (AM) para balanço e levantamento de necessidades referentes ao processo de descentralização.

Após a reunião entre os governantes e os municípios do distrito de Faro, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, disse à agência Lusa que, "de forma unânime, os municípios da região mostram-se favoráveis, de uma maneira conceptual, à transferência de competências, quer das atuais, quer de outras" que venham a ser feitas no futuro.

O também presidente da Câmara de Olhão reiterou que "este é o sentimento generalizado" dos 16 municípios que a AMAL representa, mas sublinhou que as autarquias têm também "dois níveis de preocupação" quanto à forma como essa transferência de competência vai ser efetivada.

"Os municípios com menor dimensão alertaram para alguma dificuldade em terem estruturas e cumprirem com a assunção dessas responsabilidades dentro do prazo. E depois há outro [nível de preocupação], este generalizado, em que pedimos à ministra e ao secretário de Estado que nos defendessem daquilo que está projetado em matéria de Educação, de Saúde e Habitação Social", precisou.

António Miguel Pina argumentou que "a passagem destas infraestruturas" e da sua gestão para as autarquias "pode vir a representar uma sobrecarga grande nos orçamentos dos municípios" e defendeu que é necessário haver primeiro acordo entre as partes para que as Câmaras Municipais possam garantir a gestão de escolas ou habitações sociais.

"Percebemos que o Estado neste momento não tem mais para dar e não é possível de um momento para o outro fazer todas as manutenções das escolas, dos centros de saúde e da habitação social, mas aqui devia-se criar a possibilidade de excecionar quando não chegarmos a acordo", propôs.

O presidente da AMAL defendeu mesmo que, "se não se chegar a acordo quanto ao valor a passar para a manutenção de determinada infraestrutura, ela não deve passar [para os municípios] enquanto não se chegar a esse acordo".

"Na educação, toda a área da educação pode passar, agora aquilo que é a responsabilidade de toda a manutenção das escolas e da sua reabilitação é que temos de negociar. A parte da gestão das infraestruturas só deveria passar após acordo. E estamos a falar nas escolas, mas também na habitação social, porque não é justo que nos façam isso e pedimos à ministra que nos defenda", disse ainda António Miguel Pina.

Questionado sobre se sentiu abertura da parte do Governo para a posição da AMAL, respondeu ter sentido que "conhecem o problema".