"Murro na mesa". Rui Rio acusa Governo de falhas graves na gestão da pandemia

Eduardo Cabrita respondeu, comparando as críticas aos comentadores de futebol que à segunda-feira sabem tudo o que correu mal no jogo de domingo. O novo estado de emergência foi aprovado com críticas à vitimização do Governo e exigências de mais apoios para as famílias e para a economia.