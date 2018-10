Museus, monumentos, palácios e locais arqueológicos vão usar parte das receitas

Foto: Lusa

Uma medida avançada esta terça-feira. A pedido do CDS, o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, foi ao Parlamento e falou das implicações deste diploma, sublinhando que pretende reduzir a burocracia.



O novo regime jurídico prevê ainda que o recrutamento de diretores passe a ser feito com concursos internacionais para garantir uma maior concorrência.



As comissões de serviço passam também para cinco anos para evitar que a mesma pessoa permaneça por 20 ou 30 anos no mesmo cargo.



Quanto ao financiamento, o ministro da Cultura foi mais evasivo mas sublinhou que os museus vão continuar a ser órgãos do Estado, e será garantido o seu financiamento.