"Não as ouvi". Na Coreia do Sul, Costa recusa-se a comentar declarações de Marcelo

, afirmou António Costa em declarações aos jornalistas, acrescentando que “estava a voar para a Coreia e tem estado na Coreia nas últimas horas”.Na segunda-feira, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que “ não faz sentido estarmos a falar periodicamente de dissolução ” da Assembleia da República tendo em conta a atual conjuntura. Sobre a polémica da alteração do voo, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que essa ideia “seria estúpida e egoísta”.Na Coreia do Sul, primeiro-ministro recusou-se a tecer comentários às mais recentes polémicas sobre a TAP. “Não vamos estar aqui a falar de questões de política interna, temos muito tempo para falar. Foquemo-nos no estreitar de relações entre Portugal e a Coreia”, vincou., referiu ainda chefe de Governo, numa referência à comissão de inquérito em curso.Sobre as consequências políticas que devem ser retiradas destas polémicas, António Costa voltou a vincar queQuando questionado pelos jornalistas sobre se ficou surpreendido com o que tem saído da comissão de inquérito, o primeiro-ministro admitiu:ou afetam a capacidade do país em atrair investimento estrangeiro. Lembrou, nas declarações a partir de Seul, que Portugal é “o 5º país mais seguro do mundo” e “um dos que tem maior estabilidade de políticas ao longo dos anos”.O chefe de Governo destacou também os “recursos humanos altamente qualificados” e a aposta pioneira nas energias renováveis, entre outros fatores.“É um país onde temos sido felizes”, afirmou, recordando a conquista da medalha de ouro olímpica por Rosa Mota, em 1988., afirmou, voltando a afastar a temática das polémicas internas.Nesta visita, voltada para a cooperação económica entre Lisboa e Seul, António Costa considera já visitou duas grandes empresas sul-coreanas nas áreas da energia fotovoltaica e dos semicondutores.Para o primeiro-ministro, esta é “uma enorme oportunidade para a transformação da economia portuguesa”, até porque o mundo está “a precisar de reorganizar as suas cadeias de valor”.António Costa sublinhou ainda a importância de fortalecer um “tecido económico que esteja à altura do grau de qualificação das novas gerações”.“É fundamental atrair novo capital estrangeiro, novo investimento estrangeiro para áreas mais qualificadas que geram maior produto, serviços com maior valor acrescentado que possam criar mais e melhor emprego para que a juventude portuguesa, que felizmente hoje está a sair das nossas universidades com alto nível de qualificação, encontre em Portugal a oportunidade do seu futuro”, afirmou.