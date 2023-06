"Não é a sua legalidade". Governo acusado de tentativa de controlo das ordens profissionais

. São supervisionadas pelo Tribunal de Contas, têm implementadas regras de contratação pública e portanto as ordens são devidamente supervisionadas por quem tem poder para o efeito, que são os tribunais”, sustentou Fernanda Almeida.Segundo a bastonária da Ordem dos Advogados,“Porque é que nós precisamos de um conselho de supervisão de 15 entidades, em que 60 por cento dessas pessoas são externas à profissão, para vir verificar a legalidade da instituição quando ela já tem essa tutela por parte dos tribunais?”, perguntou a bastonária.“Na União Europeia, em relação a este conselho de supervisão, em 210 ordens profissionais com quem eu me encontrei este fim de semana nenhuma delas tem um conselho de supervisão”, rematou.

“Uma falsa questão”

Na tarde de segunda-feira, durante uma conferência de imprensa conjunta com diferentes membros do Governo, o ministro da Saúde,“Se há falsa questão neste debate é mesmo a questão da composição do conselho de supervisão”, alegou Pizarro, para assinalar que o órgão em causa será formado por 40 por cento de elementos da respetiva ordem, outros 40 por cento de “instituições académicas que conduziram à formação das pessoas que estão inscritas na ordem” e os demais designados entre personalidades de reconhecido mérito.

O conselho de supervisão mereceu igualmente críticas por parte da Ordem dos Enfermeiros, com a bastonária Ana Rita Cavaco a questionar a ideia de haver "pessoas de outras profissões a avaliar se um enfermeiro cometeu ou não cometeu um erro".

, insistiu o ministro, acrescentando não poder “aceitar que os membros da ordem não sejam capazes de encontrar na sociedade pessoas” que possam integrar o conselho de supervisão.“Não há nenhuma nomeação por parte de nenhum membro do Governo”, frisaria ainda Manuel Pizarro.

“Erro de base”

Por sua vez,Também“Qual é que é a atividade fundamental de um advogado e de uma Ordem dos Advogados? O mandato forense, patrocínio judiciário do cidadão nos tribunais. Para lá dessa atividade principal, que é a essência da advocacia, temos depois a consulta jurídica, temos a elaboração de contratos, temos eventualmente a cobrança de créditos. Não há em lado nenhum da proposta de lei algo que diga: o advogado agora vai deixar de poder praticar o mandato forense, fazer consulta jurídica, elaborar contratos ou fazer cobrança de créditos”, acentuou.

Proposta de lei segue para o Parlamento

, adaptando-os ao estipulado no regime jurídico de criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais.A proposta de lei altera os estatutos das ordens dos Médicos Dentistas, dos Médicos, dos Engenheiros, dos Notários, dos Enfermeiros, dos Economistas, dos Arquitetos, dos Engenheiros Técnicos, dos Farmacêuticos, dos Advogados, dos Revisores Oficiais de Contas e dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.O Conselho de Ministros juntou também numa proposta de lei única as alterações aprovadas na quinta-feira e as anteriormente aprovadas em maio, que visam as restantes oito ordens profissionais: Biólogos, Contabilistas Certificados, Despachantes Oficiais, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, Médicos Veterinários e Assistentes Sociais.Apesar da contestação por parte das ordens,

