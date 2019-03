Não está previsto o envio de mais militares para Moçambique, refere ministro da Defesa

José Sena Goulão - Lusa

O ministro da Defesa refere que as equipas militares portuguesas estão neste território africano com a missão de ajuda e resgate, e dentro em breve começará uma outra fase que corresponde à construção de infraestruturas.



Um período que as forças agora no terreno não farão sentido.



Mas a ajuda continua a ser necessário, por isso um avião da Força Aérea espanhola sai esta quarta-feira, de Lisboa com destino a moçambique, com ajuda humanitária.



A bordo segue também material de apoio às Forças Armadas portuguesas que estão terreno.



Moçambique foi o país mais afetado, pelo ciclone Idai, com 468 mortos e 1.522 feridos já contabilizados pelas autoridades, que dão ainda conta de mais de 127 mil pessoas a viverem em 154 centros de acolhimento, sobretudo na região da beira, a mais atingida.