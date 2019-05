"Não estou a fazer nem chantagem, nem ultimatos"

"Acho que é meu dever de lealdade falar com franqueza aos portugueses, informar os portugueses, informar com toda a lealdade quer o Presidente da República, quer o senhor presidente da Assembleia da República, das consequências que o Governo entende que resultam, necessariamente, da aprovação em votação final global da iniciativa que ontem foi votada na especialidade da comissão parlamentar de Educação", sublinhou António Costa.



Questionado sobre as críticas, por parte dos partidos à esquerda e à direita do PS, que antecederam a declaração ao país, o chefe do Executivo reprovou que, em contexto eleitoral, "quatro partidos na Assembleia da República se entendam para aprovar algo que nunca tinham proposto" e que acarreta um impacto orçamental permanente.