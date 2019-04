"Não existe acordo fechado" sobre a Lei de Bases e as PPP na saúde

Foto: Reuters

O Bloco diz estar "chocado" com a nova proposta do PS que não acaba com estas parcerias, mas impõe alguns limites.



António Costa recusa que tenha existido algum recuo porque não tinha sido alcançado qualquer acordo.





O Bloco de Esquerda acusa o PS de fazer uma viragem à direita no dossier Lei Bases da Saúde.



A líder do BE Catarina Martins confessou-se "chocada" com o caminho escolhido pelos socialistas, que parecem mais longe do entendimento com o Bloco, para acabar com as parcerias público-privadas neste setor.



O Bloco de Esquerda acusou mesmo o presidente da República de exercer pressão sobre os partidos políticos para impedir o fim das PPP na saúde.



Palavras que surgem depois do PS defender um debate profundo para alcançar consensos sobre esta nova Lei de Bases.