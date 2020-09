"Não fica bem". Catarina Martins sobre Costa integrar comissão de honra de Vieira

Foto: José Sena Goulão - Lusa

A coordenadora do Bloco de Esquerda criticou sábado António Costa por integrar a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, defendendo que "não pode existir cumplicidade entre a política e os negócios".