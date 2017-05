"Não há condições para realizar uma Greve Geral"

O presidente da República diz que é natural que no Dia do Trabalhador, as Centrais Sindicais, reivindiquem mais e se mostrem insatisfeitas com o presente.



A UGT lembrou esta segunda feira que também não está satisfeita com o congelamento dos salários até 2020 na função pública. Carlos Silva garante que se os trabalhadores se decidirem pela greve, a central irá dar corpo às reivindicações.



Trabalho com direitos, e neste campo a integração dos precários no Estado, foram o mote para as manifestações públicas que, em mais de 40 cidades, assinalaram esta segunda feira o 43º aniversário das comemorações em liberdade do Dia dos Trabalhador.



Oito em cada dez empregos criados nos dois últimos anos no nosso país são precários. Até aos 30 anos, mais de metade dos trabalhadores não tem vinculo permanente com a entidade patronal.



Governo e os partidos que o suportam no parlamento chegaram a um acordo para que o Estado possa dar o exemplo. O diagnóstico mostrou mais de cem mil trabalhadores com vinculo não permanente. Há neste número verdadeiros prestadores de serviços, trabalhadores que apenas preenchem necessidades temporárias dos serviços, e muitas outras situações que a legislação prevê. A maioria estará no entanto em situação irregular já que efetivamente preenche necessidades permanentes.



O acordo à esquerda previa que até ao final de abril o processo de integração pudesse avançar. O diploma que permite a criação das comissões (14 - uma por ministério) que vão analisar os pedidos de integração foi assinada no final do prazo. A RTP sabe que nas próximas 48 horas (até quarta-feira) ela será publicada em Diário da República, e o processo, que tem que estar fechado até ao final do primeiro trimestre de 2018, pode avançar.



Todos os funcionários sem vinculo permanente ao Estado vão poder colocar a sua situação às comissões paritárias onde terão assento representantes dos sindicatos e do governo,



Os processos vão poder ser desencadeados num site especifico que será alojado no Portal do Governo (www.portugal.gov.pt). Não há limitações orçamentais ao número de precários a integrar. Fonte contactada pelo Jornal 2 referiu que há a sensação de que esse impacto será muito reduzido, por não se tratar de um processo de admissão de novos funcionários, apenas de regularização administrativa do vinculo dos que já prestam trabalho e são pagos por isso mesmo de forma equivalente à dos lugares do quadro a que corresponde a função desempenhada.



A página deverá estar operacional nas próximas semanas, logo após a constituição das comissões que deve acontecer praticamente de imediato após a publicação da Portaria conjunta dos ministérios das Finanças e do Trabalho.



As Centrais Sindicais, e os partidos da esquerda, prometem estar atentos a este processo, mas reclamam do governo outras iniciativas que visem corrigir o que classificam de recuos na legislação laboral ocorridos durante os anos da Troika.



Matérias como a contratação coletiva, em especial o regime de caducidade, bem como questões que se prendem com matérias de flexibilização de despedimentos estão na mira dos sindicatos.



O CDS-PP já veio a público dizer que está contra qualquer reversão das normas da legislação laboral introduzidas pelo anterior governo. Assunção Cristas diz-se contra "o fim de medidas que funcionaram", Pedro Passos Coelho tinha este domingo lembrado que foram estas alterações que permitiram a recuperação do emprego que está à acontecer nos últimos três anos.



A CGTP deixa um recado a António Costa. Este é o momento para o Governo avançar. Com os líderes do PCP e do Bloco de Esquerda na assistência, Arménio Carlos garantiu no seu discurso do 1º de Maio que qualquer iniciativa no sentido de eliminar da lei a reforma laboral imposta pela Troika terá o total apoio de todas as forças da esquerda parlamentar. No que se diz ser um empurrão nesse sentido foram marcadas para 3 de junho manifestações em Lisboa e no Porto.