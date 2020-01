Não há "Movimentos Zero" nas Forças Armadas

O ministro da Defesa diz que não existem "Movimentos ZERO" nas Forças Armadas. E que os militares não se escondem no anonimato. João Gomes Cravinho respondeu assim ao Bloco de Esquerda e aos restantes partidos sobre a insatisfação que se vive no setor.