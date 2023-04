"Não há nenhum parecer". Medina liga demissões de gestores da TAP a relatório da IGF

Há uma nova polémica em torno das demissões dos gestores da TAP. Em causa está o suposto parecer jurídico que sustentaria os afastamentos da CEO e do chairman da transportadora aérea, mas que afinal não existe. Foi o que admitiu ontem, no Parlamento, o ministro das Finanças. A decisão foi tomada com base no relatório da Inspeção Geral de Finanças. Na última noite, Fernando Medina deixou por explicar por que razão não falou da inexistência do parecer na passada quarta-feira.