"Não há nenhum ultimato", garante Bloco

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O Bloco de Esquerda responde ao ministro dos Negócios Estrageiros e diz que não fez um ultimato ao Governo. Augusto Santos Silva advertia no domingo o partido para não ceder à tentação de fazer ultimatos, na negociação do próximo Orçamento do Estado.



A coordenadora do Bloco de Esquerda está esta segunda-feira na Covilhã, onde também criticou o recurso à plantação de eucaliptos naquele concelho.





Catarina Martins diz que esta espécie foi colocada mesmo em locais que não foram atingidos pelos incêndios.