"Não há nenhuma candidatura para o Eurogrupo"

Portugal e Espanha têm interesses, e posições, comuns no que diz respeito à Europa. O dado serve para Augusto Santos Silva fazer questão de lembrar que "as relações entre os dois países sempre foram de excelência", mesmo quando os governos em Lisboa e Madrid estiveram em campos politico-ideológicos diferentes.



Na Cimeira de Vila Real aprofundaram-se alguns dossiers que vão aproximar ainda mais os dois países. "estamos a trabalhar para encontrar um caminho ibérico de mobilidade no Ensino Superior", explica o ministro que refere que pela primeira vez, apesar de abordadas questões como as ligações ferroviárias, ou a interligação das redes elétricas, uma cimeira se centrou num único tema: a cooperação transfronteiriça.



"Aquilo a que nós chamamos o Interior tem que ser olhado como uma centralidade que é preciso dotar de infraestruturas, e recursos humanos e onde é necessário investir em incentivos económicos". No Jornal 2 o ministro dos negócios estrangeiros fala numa agenda positiva para o centro da península onde a fronteira deve ser olhada como uma linha de união e um marco de oportunidades.



Para operacionalizar uma nova atitude para com estas zonas da raia vai ser criado um grupo de trabalho dependente dos dois primeiros-ministros que vai trabalhar em projetos conjuntos a candidatar aos fundos que a União Europeia reserva para a cooperação e desenvolvimento transfronteiriço. "Uma forma de preparar desde já, sem qualquer perda de tempo, projetos conjuntos para o novo quadro comunitário que surgirá em 2020", afirma Augusto santos Silva.



No domínio do ensino superior os conselhos de reitores de Portugal e Espanha trabalharam em Vila Real as bases para a criação de cursos e certificações comuns que fomentem a criação de um verdadeiro mercado ibérico neste domínio. No domínio da ciência a cimeira dos dias 29 e 30 de maio marca a adesão formal do país vizinho ao projeto do AIR Center (Azores Internacional Reserch Center). Um projeto multinacional de investigação oceânica, do clima e do espaço que terá sede nos Açores e que conta com a adesão da Agência Espacial Europeia, da Nasa, e de países como o Brasil, a Alemanha, Marrocos, a África do Sul, o Reino Unido ou a Argentina.



Ao todo 13 nações já se comprometeram com o projeto, que a exemplo do CERN - o Acelerador de Partículas - será um dos maiores, a nível de cooperação internacional, em áreas de fronteira na ciência.



Na área do espaço a base das Lajes não se tornará apenas num porto espacial. NASA e ESA apostam conjuntamente na possível instalação de um centro de incubação de empresas de alto risco e rentabilidade. Um dos objetivos desenvolver ali a nova geração de foguetes capazes de lançar a baixo custo micro satélites para a órbita terrestre.



Também programado está o reforço do investimento na estação de rastreamento de satélites de Santa Maria. A viabilidade de um novo rádio telescópio de grande dimensão (32 metros) está em estudo para S. Miguel.



O centro quer olhar para todas as fronteira. Na Horta prevê-se a instalação de um laboratório internacional de investigação dedicado à oceanografia, biologia marinha e atividade hidro termal de grande profundidade.



O projeto do Centro Internacional de Investigação dos Açores quer igualmente abarcar a área do estudo das alterações climáticas. É uma das apostas da Universidade dos Açores que lembra a posição do arquipélago, no meio do Atlântico, equidistante dos continentes Americano, Europeu, Africano, bem como do Ártico, e do Antártico. Uma zona de elevado potencial para estudos de climatologia.



Os Açores querem albergar também um dos principais centros mundiais de recolha e tratamento de dados da dinâmica dos oceanos e da atmosfera.



Há múltiplas universidades já envolvidas nesta vertente do projeto AIR Center. O Instituto de Tecnologia do Massachusetts, é uma delas. Programas internacionais de formação cientifica, como o Carnegie Mellon, estão mesmo a ser reorientados com vista a poder dar vida a esta infraestrutura.