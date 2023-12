"Não há uma rutura, mas há mudança e tem de haver inovação", assegura o novo secretário-geral do PS

A passagem formal para o cargo de secretário-geral só será feita no congresso socialista no início de janeiro, mas com a vitória de 62% que conseguiu este fim de semana, já é, na prática, o novo líder socialista. Meio dia depois de eleito, reuniu com António Costa para uma passagem de testemunho simbólica.



Pedro Nuno Santos assumiu uma continuidade com muitos projetos que vêm do atual Governo, mas garantiu que se vai iniciar uma "nova fase", com melhorias e uma marca assumida, a de "não adiar" e "tomar decisões". Para o novo líder socialista, é "não adiar sonhos, fazer avançar Portugal".







Para isso, diz que Costa não será uma "sombra", mas sim um forte contributo para o futuro, assumindo que vai aproveitar a sagacidade e inteligência de António Costa. "Vai ser útil de várias formas", garante. "Vão perceber isso no futuro", dizendo que algumas formas serão visiveis a todos no futuro e outras derivarão de conversas que tenciona ter com o antecessor.







"Foi um primeiro-ministro muito importante para o país, é ainda. Os resultados da governação são muito importantes, nós temos muito orgulho nesses resultados", diz.





"Não faz obviamente, como devem imaginar, sentido nós estarmos a falar em púbico daquilo que pode ou não António Costa fazer no futuro", asseverou aos jornalistas. O próprio Costa assegurava, minutos antes aos jornalistas que não iria assombrar ninguém no PS.







Pedro Nuno Santos considera que a eleição de ontem mostra que não há divisão entre radicais e moderados e que o partido está mobilizado e está "unido" para se apresentar na campanha pronto a mobilizar o país e os portugueses.







Sobre críticas de Montenegro já este domingo ao seu discurso de vitória, o socialista diz saber que "não é o candidato que a direita gostava de ter" e escusa-se a comentar as apreciações do líder do PSD. "Se fosse elogiado pelo PSD, isso sim, seria preocupante", afirma.