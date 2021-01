"Não são Grândolas cantadas lá fora por subsidiodependentes que nos vão fazer parar esta marcha"

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O candidato presidencial do Chega mandou domingo "trabalhar" dezenas que pessoas que se manifestavam contra a sua presença em Serpa, antes do comício inaugural do período oficial de campanha, no Cineteatro da localidade alentejana.