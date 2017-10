"Não será surpresa" PSD acompanhar moção de censura ao Governo do CDS-PP

Lusa17 Out, 2017, 18:02 | Política

A bancada do PSD vai ter na quarta-feira uma reunião extraordinária, marcada para as 11:00, antes do debate quinzenal com o primeiro-ministro, agendado para as 15:00.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciara antes a apresentação de uma moção de censura ao Governo devido à falha em "cumprir a função mais básica do Estado: proteger as pessoas", adiantando que o texto será entregue na quarta-feira "ou depois".

O regimento da Assembleia da República estipula que uma moção de censura ao executivo seja obrigatoriamente debatida no terceiro dia útil após a entrega formal no parlamento.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e 71 feridos, 55 dos quais ligeiros e 16 graves, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas. Uma pessoa está ainda desaparecida.

O Governo decretou três dias de luto nacional, entre hoje e quinta-feira.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.