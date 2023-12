"Não tenciono ser sombra de ninguém", garante António Costa

“Pedro Nuno Santos tem consciência de quais são as prioridades dos problemas do país, de dar continuidade ao trabalho que estava a ser efeito mas também de fazer diferente.”, garantiu António Costa.Costa disse estar primeiramente focado nas funções que ainda assume como primeiro-ministro, mas avançou que, depois, o PS poderá contar consigo para o que “considerar útil”, garantindo estar ao dispor da nova liderança “para dar continuidade ao bom ciclo de governação que agora termina”.Em declarações aos jornalistas no Largo do Rato, depois de ter estado reunido com o novo líder do partido, António Costa reconheceu que Pedro Nuno Santos sobe à liderança do PS perante um “quadro político exigente”, mas depositou confiança no ex-ministro das Infraestruturas, destacando a sua “grande experiência política”.”.

“Todos estamos unidos para garantir que, a partir de 10 de março, haverá uma continuidade, com uma nova energia e um novo impulso, daquilo que tem sido o bom ciclo de governação do PS”, asseverou.







Pedro Nuno Santos foi eleito secretário-geral do PS com 62% dos votos. José Luís Carneiro ficou em segundo lugar, com 36%, e Daniel Adrião conquistou 1% dos votos.