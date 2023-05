"Não tenciono voltar ao tema". Marcelo não comenta declarações do primeiro-ministro

O presidente da República viajou até ao Reino Unido para a coroação do rei Carlos III. Em resposta aos jornalistas a partir da Embaixada de Portugal em Londres, Marcelo Rebelo de Sousa destacou "vários contactos bilaterais importantes" entre os vários líderes reunidos na capital britânica.