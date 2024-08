Luís Montenegro diz-se admirado com a agitação em torno das negociações do Orçamento do Estado para o próximo ano.

O primeiro-ministro afirmou que é preciso ter calma e lembrou que estão combinadas reuniões com os partidos para setembro, depois dos primeiros encontros no mês passado, com o objetivo de integrar propostas da oposição na proposta do Orçamento.