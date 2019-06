Negrão acusa Costa de "não ser primeiro-ministro para o povo"

RTP18 Jun, 2019, 18:39 | Política

Na origem da troca de acusações esteve uma questão de Fernando Negrão, que perguntou a António Costa se este podia garantir que os portugueses não vão ter de pagar à EDP uma indemnização de 218 milhões de euros devido à não construção da barragem do Fridão.



“O presidente da EDP, António Mexia, disse textualmente que a EDP sempre esteve disponível e nunca considerou não construir sem ser ressarcida sobre a construção da barragem do Fridão”, elucidou Fernando Negrão, explicando que a empresa deverá pedir uma indemnização.



“Estou quase comovido com a preocupação como exerce a advocacia pro bono para proteger a EDP”, ironizou Costa, frisando que a empresa manifestou claramente e “por escrito” o seu desinteresse em prosseguir com a construção da barragem.

Incêndios marcaram debate

Lei de Bases de Saúde

Assim sendo, o Estado entende que não haverá direito a qualquer pagamento, mas António Costa ressalvou que a EDP poderá recorrer aos tribunais se o entender.Em resposta, Negrão salientou que o primeiro-ministro “não tem nada a ver” com quem o líder parlamentar fala., atirou.Os dois anos do incêndio de Pedrógão também marcaram também o debate quinzenal desta tarde. António Costa considerou que o PSD deve falar com os presidentes de Câmara do partido, já que não acredita nos números do Governo sobre a reconstrução das casas.“Em abril de 2019, a CCDR Centro diz que 30 por cento das casas estão por construir. Este é o dado mais fidedigno que nós temos das instituições que lidam com esta matéria”, disse Fernando Negrão. “Sabemos que mais de 500 pedidos de apoio resultaram em respostas negativas”., respondeu o primeiro-ministro.“Como confia seguramente nas palavras de presidentes de Câmara, e em particular dos do PSD,”, lançou Costa. “Será muito útil para a sua cultura geral e assim verá que eu não minto e falo verdade”.António Costa aproveitou para fazer o balanço relativo ao incêndio de Pedrógão Grande, dizendo que foram reconstruídas 90 por cento das casas.Sobre os vários pedidos de apoios não concedidos a que Negrão se referiu, o primeiro-ministro disse tratar-se de casas erguidas em locais onde, quer para segurança dos próprios, quer devido aos planos de ordenamento do território,Ainda no tema dos incêndios, o PCP questionou o negócio do SIRESP, com os Verdes e o PAN a trazer ao debate o nascimento de novos eucaliptos nas regiões afetadas pelas chamas.António Costa responsabilizou o Bloco de Esquerda caso vote contra a proposta do Governo para a uma nova Lei de Bases da Saúde. O primeiro-ministro fez um ultimato a Catarina Martins: ou vota a favor ou será responsável por manter a lei de 1990, aprovada pelos partidos da direita.“O Bloco já propôs uma solução para este impasse. Revoguemos a lei atual e deixemos a próxima legislatura decidir se esta porta deve ser deixada aberta aos privados. Essa é a nossa proposta para daqui a pouco, no grupo de trabalho”, declarou Catarina Martins.“Aprovar uma Lei de Bases que proteja o Serviço Nacional de Saúde e o acesso aos cuidados de saúde é mais importante que impor nesta lei a vontade do grupo Mello”, acrescentou.O primeiro-ministro ripostou ao afirmar que,, alertando que “quem chumbar em votação final global” a atual proposta “manterá em vigor a lei de bases que a direita aprovou em 1990”.