Negrão pede medidas concretos para interior e SNS, Costa acusa-o de "chegar atrasado a tudo"

Lusa23 Mai, 2018, 17:23 / atualizado em 23 Mai, 2018, 17:24 | Política

No debate quinzenal com o primeiro-ministro, no parlamento, Fernando Negrão saudou a escolha do Governo do tema do interior, embora considerando que "não está nas melhores mãos", depois do que se passou com os incêndios de junho e de outubro.



"O descuido foi claríssimo, esperemos que aquilo que acaba de anunciar não seja feito da mesma forma", afirmou o líder parlamentar do PSD.



Negrão anunciou que o partido escolheu para tema das suas jornadas parlamentares na Guarda, nos dias 18 e 19 de junho, o tema da valorização do interior e apelou ao consenso nesta matéria.



"Está disposto a avançar com medidas concretas, devidamente calendarizadas de forma a não voltar a falhar aos portugueses?", questionou.



O primeiro-ministro respondeu ao PSD que "mais vale tarde do que nunca" e salientou que o Governo arrancou em 2015 com a unidade de missão para o interior e, em 2016, com o programa nacional de coesão territorial, tendo iniciado a reforma das florestas antes dos incêndios do ano passado.



"Pena foi que outros que nos antecederam não o tenham feito, mas mais vale tarde do que nunca, cá esperaremos pelas propostas", disse.



No final do debate, o líder parlamentar do PSD manifestou condolências aos socialistas pelo falecimento do antigo ministro e um dos fundadores do PS António Arnaut e considerou que a "melhor forma de o homenagear" é garantir que todos os portugueses tenham um Serviço Nacional de Saúde (SNS) "sustentável, equilibrado, com qualidade e acessível".



"Mas, esse não é o SNS que temos hoje. Qual é o plano que tem para todos nós podermos continuar a honrar António Arnaut?", perguntou.



"Definitivamente hoje chega atrasado a tudo, chegou atrasado ao interior e, para o partido que votou contra a criação do SNS, também chega muito tarde à defesa do SNS", respondeu Costa, sob um forte aplauso da bancada socialista, garantindo que continuará a "repor aquilo que falta" neste setor.