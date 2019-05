Negrão rejeita existência de desautorização por Rui Rio

Lusa

Esta quinta-feira, Fernando Negrão garantiu que o posicionamento do PSD, sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, foi sempre concertado com o presidente do partido.



As explicações do líder da bancada parlamentar do PSD após a primeira reunião do grupo parlamentar, depois da crise suscitada pela aprovação da contagem integral do tempo de serviço dos professores, na Comissão de Educação.