Nomeação da direcção executiva do SNS pode acontecer esta semana

Manuel Pizarro refere que aguarda apenas pela publicação em Diário da República do diploma que estabelece a criação deste organismo, que vai gerir as unidades do Serviço Nacional de Saúde.O governante explica também que será a direcção executiva do SNS a tomar as decisões técnicas sobre o serviço público de Saúde e a avançar com os procedimentos, sob as orientações políticas do ministério e com os recursos disponibilizados.O ministro disse ainda que também a aguardar pelo relatório sobre as maternidades que servirá de base a uma possível concentração de urgências obstétricas e fecho de alguns deste estabelecimentos.Os esclarecimentos do ministro da Saúde, numa altura em que o Bloco de Esquerda quer ouvir Manuel Pizarro no Parlamento, a propósito do encerramento de maternidades, em vários locais do país.O pedido de audição, com carácter de urgência, foi apresentado hoje pelos bloquistas, na Assembleia da República.O Bloco pretende saber se o Governo vai ou não avançar com a concentração e encerramento de maternidades e urgências de obstetrícia.