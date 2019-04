Partilhar o artigo Nomeações de família limitadas no Código de Conduta do Governo Imprimir o artigo Nomeações de família limitadas no Código de Conduta do Governo Enviar por email o artigo Nomeações de família limitadas no Código de Conduta do Governo Aumentar a fonte do artigo Nomeações de família limitadas no Código de Conduta do Governo Diminuir a fonte do artigo Nomeações de família limitadas no Código de Conduta do Governo Ouvir o artigo Nomeações de família limitadas no Código de Conduta do Governo

Tópicos:

Conselho de Ministros, Governo, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, familiares, nomeações, Código de Conduta,