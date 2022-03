Nomes do novo Governo com luz verde do Presidente da República

António Costa vai liderar um governo mais pequeno, que passa dos anteriores 19 ministérios para os 17. Mas é sobretudo nas secretarias de Estado que a redução é mais significativa, de 50 para 38. A número dois deste Governo é Mariana Vieira da Silva. Mantém-se como ministra da Presidência e vai coordenar a execução do Plano de Recuperação e Resiliência.