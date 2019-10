Nomes dos novos secretários de Estado entregues em Belém

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O executivo já deu a conhecer os nomes dos novos secretários de estado que vão fazer parte do 22º governo legislativo, liderado por António Costa.

O Estado ganha cinco novas secretarias e lista foi entregue há pouco pelo primeiro-ministro ao Presidente da República.



O Governo está agora completo e tem no total 70 elementos. Mas a posse continua dependente da decisão do Tribunal Constitucional sobre a reclamação do PSD.