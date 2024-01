Nova AD. Um projeto para escolher um governo, diz Montenegro

PSD, CDS e PPM assinaram, esta tarde, no Porto, o acordo de coligação com que avançam às Legislativas.



Com muitas críticas à governação socialista, Luís Montenegro garante que a nova AD vem resolver o impasse em que vive o país e é um projeto a olhar para o futuro.



Reportagem de Sara Araújo de Almeida.







O líder do CDS asseguraque a nova AD é a única alternativa capaz de dar um novo rumo a Portugal.

Os ataques ao PS com o fantasma da geringonça foram repetidos peo líder do Partido Popular Monárquico, Gonçalo da Câmara Pereira.