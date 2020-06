Nova equipa das Finanças toma posse na segunda feira

Dos rostos que escolheu, só um se mantém, mas sobe a Adjunto.

António Mendonça Mendes é promovido a número dois. Acumula com a pasta que já tinha, os Assuntos Fiscais.



Dos outros três nomes, só Cláudia Joaquim tem experiência governativa.

Foi secretária de estado da Segurança Social de Vieira da Silva. Ficou de fora em outubro. Regressa, agora, para Secretária de Estado do Orçamento - a pasta que, até agora, era ocupada pelo novo ministro das Finanças.



Saem Mourinho Félix e Álvaro Novo. Entram dois rostos que já exerciam funções públicas.



João Nuno Mendes, é o novo secretário de Estado das Finanças. Foi presidente da Águas de Portugal. Foi escolhido há um mês para coordenar as negociações das ajudas do Estado à TAP. Ainda há dois dias, surgiu ao lado de Pedro Nuno Santos numa conferência de imprensa.



Miguel Cruz vai para a Secretaria de Estado do Tesouro. Era, atualmente, o presidente da Parpública, a sociedade que gere as participações do Estado. Antes, tinha sido presidente do IAPMEI, Agência para a Competitividade e Inovação.



A tomada de posse de toda a equipa das Finanças está marcada para segunda feira, às dez da manhã, no Palácio de Belém.